Umbau für Brötchen und Butterkuchen

Werther -

Von Volker Hagemann,

Was sie aus ihrem umfangreichen Sortiment an Brot, Brötchen, Teilchen und Kuchen empfehlen würde? Klar, am liebsten alles. Doch nach kurzem Überlegen verrät Valerie Wulfhorst ihre persönlichen Favoriten: „Die Klassiker wie Butterkuchen, Apfelkuchen und unser ‚1896er‘ Brot, ein Roggenmischbrot mit dunkelbrauner Kruste.“ Diese Leckereien gibt‘s ab sofort auch im Wertheraner Edeka-Markt: Dort eröffnet die Bäckerei Wulfhorst am Mittwoch ihre neue Filiale.