Diskussion um Elternbeiträge in Werther

Wie im WB vom 10. Februar berichtet, hatte der Haupt- und Finanzausschuss am 9. Februar einstimmig beschlossen, diese Elternbeiträge bis Ende Februar auszusetzen – ob Notbetreuung in Anspruch genommen wird oder nicht. Zumindest, wenn nicht vorher wieder Regelschulbetrieb startet.

Da der Ausschuss erst wieder am 18. Mai zusammenkommt, hält Jan-Holm Sussieck einen regulären Antrag seiner Fraktion bei der Dringlichkeit des Themas für zu spät. Er plädiert für eine zeitnahe Beratung im Ältestenrat.

„Erheblicher Unmut“

Die Elternbeiträge (nur) bis zur Wiederaufnahme des Regelschulbetriebs nicht geltend zu machen, habe zu erheblichem Unmut geführt. Sussieck schreibt: „Dieser scheint mir angesichts der Umstände nachvollziehbar. In der Diskussion im Ausschuss war der Grundsatz, dass eine erbrachte Leistung zu bezahlen ist, eine nicht erbrachte Leistung jedoch nicht, fraktionsübergreifend maßgeblich für die getroffene Regelung. Dass die Elternbeiträge zu einem Zeitpunkt wieder erhoben werden, an dem laut Presse der Schulleiter die Eltern explizit aufgefordert hat, ihre Kinder möglichst nicht in die Betreuung zu schicken, ist ausgesprochen unglücklich.“

Und: „Wenn wir als Vertreter von Rat und Verwaltung die Position unterstützen, die Betreuungsleistung vorübergehend nicht in Anspruch zu nehmen, haben wir die (...) weiter anfallenden Kosten aus öffentlichen Mitteln zu tragen.“

„Formulierung lässt Spielraum“

„Für mich stellt sich die Frage, inwiefern zum März eine ‚Wiederaufnahme des Regelschulbetriebs‘ stattgefunden hat, die laut Beschluss maßgeblich (...) ist. M.E. ist diese Formulierung – an der ich zugegeben in der Sitzung keinen Anstoß genommen habe – in zweierlei Weise interpretierbar: Entweder findet ein Regelschulbetrieb statt, wenn regelhaft Unterricht stattfindet. Das war m.E. in diesem Jahr außerhalb der Ferienzeiten durchgängig der Fall. Oder (...) bedeutet Regelschulbetrieb, dass dieser Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz in der Schule stattfindet? Das war bisher in diesem Jahr m.E. nicht für einen einzigen Tag der Fall.“

Man habe in der Sitzung die Hoffnung gehegt, dass sich diese Fragen bald nicht mehr stellten, wenn Regelbetrieb in Präsenz stattfände. Sussieck plädiert daher dafür, den Beschluss durch den Zusatz „... „Regelschulbetrieb (vollständiger Präsenzunterricht)...“ zu konkretisieren oder praktisch so auszulegen.

Im April soll dazu der Ältestenrat tagen

Laut Bürgermeister Veith Lemmen trägt die Verwaltung jetzt Informationen zusammen, um eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu ermöglichen. „Wir befinden uns dazu im Austausch mit der AWO, der Schule, den Nachbarkommunen und einigen Eltern“, sagte Lemmen am Dienstag. Er schlägt vor, das Thema auf dieser Grundlage, die dann berichtet werde, bei der nächsten Ältestenratssitzung Mitte April aufzurufen und das weitere Vorgehen zu besprechen. „Bis dahin wissen wir auch, wie die Coronalage sich entwickelt.“

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es keine konkrete Bitte gegeben habe, im März die Kinder zuhause zu lassen. Im März sei ein Großteil der angemeldeten Kinder in der Betreuung gewesen, der Elternbeitrag normal eingezogen worden.