Baulücken reißen es nicht raus

Werther -

Von Volker Hagemann

Das Interesse an Bauplätzen in Werther ist riesengroß, weit mehr als 300 Anfragen Bauwilliger liegen derzeit allein der Stadtverwaltung vor, Makler führen ebenfalls lange Listen ihrer Interessenten. In der jahrelangen Diskussion um Neubaugebiete wie am Blotenberg oder im Süthfeld II fordern mehrere Politiker, die Möglichkeit der Nachverdichtung im gesamten Stadtgebiet vermehrt zu nutzen. Doch Baulücken, die auch wirklich verfügbar wären, gibt es nur vereinzelt.