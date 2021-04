Mit 2,93 Meter zum Westfalen-Rekord

Diese geht in diesem Jahr zwar deutlich weniger glanzvoll, aber dafür nicht minder würdigend über die Bühne. Denn eines wird ganz deutlich: Trotz Corona wurden bemerkenswerte sportliche Leistungen erbracht. Besonders heraus sticht dabei die Leistung des jungen Wertheraners Till Heienbrok, der aktuell in den Reihen des LC Solbads aktiv ist und als ein großes Leichtathletik-Talent gilt. Nicht nur im Blockwettkampf (Sprint/Sprung) stellte er beim Mehrkampfmeeting in Soest einen neuen Kreisrekord auf, im Stabhochsprung gelang ihm mit der beeindruckenden Höhe von 2,93 Meter sogar ein neuer Westfalen-Rekord.