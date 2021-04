DRK sucht Smartphone-Kenner

Werther -

Von Volker Hagemann

Ostern ist längst vorbei, vergleichsweise überschaubar erscheint am Freitagmorgen die Warteschlange vor dem Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes an der Engerstraße 12 – zumindest auf den ersten Blick. Denn die Nachfrage vor allem nach Schnelltests ist ungebrochen groß. „Es hat sich eingespielt“, sagt Dennis Schwoch vom Vorstand des DRK-Kreisverbands Gütersloh. 562 Coronatests hat sein Team in Werther allein in den vergangenen sieben Tagen durchgeführt. Jetzt werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die den Besuchern vor Ort Hilfestellung im Umgang mit den QR-Codes auf Smartphones geben.