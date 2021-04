Auf die aktuellen Sorgen und Bedürfnisse von Jugendlichen haben die Streetworker aus dem Kreis Gütersloh im Rahmen der Aktion „#Sehnsucht“ aufmerksam gemacht. Mit Kreide haben sie Aussagen von Jugendlichen auf die Gehwege in verschiedenen Städten geschrieben. „Eigentlich hätte ich jetzt meinen Führerschein“ ist da zu lesen. Oder: „Nach drei Monaten zuhause musste ich mal wieder nach draußen und meine Freunde treffen, auch wenn’s illegal ist“. Und „Ich möchte einfach wieder mit Leuten draußen sein ohne Angst, etwas Verbotenes zu tun und bestraft zu werden“. „Wir wollen Jugendliche nicht nur auf Schule und Ausbildung reduzieren, sondern ihre Sehnsüchte öffentlichkeitswirksam darstellen.“ Auch in Werther, Halle und Steinhagen sind die Kreideschriften wie aus dem Nichts auf dem Asphalt erschienen. Marcel Kay, Mitarbeiter des „Funtastic“ Werther, will die Bedürfnisse der jungen Menschen unterstützen. „In Gesprächen mit Jugendlichen baten wir sie daher: Gebt uns, was euch beschäftigt.“ Man habe überlegt, wie man die Jugendlichen am besten in den Blick nehmen könne.