Von der Baulücke, die sich nicht füllen ließ

Ein „modernes Bullerbü“ – so hatte der Wahl-Hamburger seinen Entwurf genannt – wird es am kleinen Grasweg, unmittelbar an der Aufmündung von Enger- und Jöllenbecker Straße, also nicht geben. Das Projekt, das von der Politik begeistert und schnell grünes Licht bekommen hatte, habe sich am Markt nicht umsetzen lassen, bedauert Simon Tubbesing und versteht nicht so recht warum. Klar: 400.ooo Euro aufwärts für eine Wohneinheit zwischen 110 und 140 Quadratmeter Wohnfläche (komplett ausgebaut incl. Außenanlage) – das ist eine Hausnummer.