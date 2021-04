Süße „Filiale“ neben dem Telekommunikationsshop in Werther

Werther (WB/hx) -

Die Temperaturen im April lassen immer noch zu wünschen übrig. Trotzdem blitzt ab und an mal die Sonne durch den blauen Himmel. Und „blauer Himmel“ heißt übersetzt auf italienisch „cielo blu“. Das ist auch der Name der neuen Eisdiele an der Engerstrasse 41.