Es gibt neue Wertstoffboxen, in denen jederzeit kleine, defekte Elektrogeräte eingeworfen werden können. Sperriges wie Waschmaschine oder Kühlschrank wird auf Bestellung zu Hause abgeholt. Auch, aber nicht nur wegen Corona hat die ash (Arbeitslosenselbsthilfe Gütersloh) zum Jahresbeginn ihre monatliche Sammeltour in Werther eingestellt. Stattdessen gibt es nun die neuen Container der GEG (Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh): Einer steht am Standort Meyerfeld, bislang auch „Haltestelle“ des Mobilen Recyclinghofes. Der zweite hat seinen Platz am Leinenbrink in Häger gefunden. Der dritte steht derzeit noch am Bauhof an der Blumenstraße; dies aber nur, bis ein endgültiger Standort in Theenhausen/Langenheide gefunden ist.