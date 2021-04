Der Historiker und Diplom-Verwaltungswirt wurde erstmals 2009 für die CDU in den Rat der Stadt Werther gewählt und war in den Ausschüssen für Bauen, Planen und Umwelt sowie für Stadtentwicklung, Kultur und Sport tätig. Er legte seine Ämter 2012 nieder und wandte sich von den Christdemokraten ab. 2013 trat er den Grünen bei und wurde für diese Partei im Jahr darauf erneut zum Ratsmitglied gewählt. Bei der Bundestagswahl 2017 gingen die Grünen mit Wächter, inzwischen auch Mitglied im Kreisvorstand, als Kandidat in den Wahlkampf.

Im Frühjahr 2018 legte Wächter sein Ratsmandat erneut nieder. Er begründete das mit dem hohen zeitlichen Aufwand, den Bundestagskandidatur und Kommunalpolitik im Jahr zuvor erfordert hatten, sprach aber auch von ernüchternden Erfahrungen mit Grünen-Mandatsträgern, die er während des Wahlkampfes gemacht habe.

Nun hat sich Wächter der neuen Bewegung „Die Basis“ zugewandt, die im Sommer 2020 aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen gegründet wurde. Diese hat angekündigt, nicht nur bei den diesjährigen Landtagswahlen, sondern auch bei der Bundestagswahl im Herbst antreten zu wollen. Sie benennt als ihre vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.

Am vergangenen Samstag hat sich in Bielefeld der Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe mit Parteimitgliedern aus den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn sowie der Stadt Bielefeld gegründet. Zum Vorstand und den „Säulenbeauftragten“ gehören aus dem Kreis Gütersloh neben Jürgen Wächter auch Karsten Ebert aus Werther sowie Käthe und Horst Bergander aus Borgholzhausen.