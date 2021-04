Hägerfeld bis Ende April dicht

Werther-Häger -

Von Volker Hagemann

Noch bis voraussichtlich Ende April gesperrt sind die Straßen Hägerfeld in Häger und auf Bielefelder Stadtgebiet die Bargholzstraße. Grund ist eine größere Baumaßnahme am Hägerfeld, etwa auf Höhe der Hausnummer 37: „In diesem Bereich wird in den kommenden Tagen eine neue Regenwasserbehandlungsanlage eingebaut“, erklärt Alexander Schweitzer, Projektleiter Kläranlage bei der Stadtverwaltung Werther.