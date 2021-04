Werther -

Von Johannes Gerhards

Schon 1893 war es nach seiner Errichtung ein „Aushängeschild“: Jetzt ist das alte Ackerbürgerhaus in der Ravensberger Straße 56 in Werther unter Denkmal gestellt worden. Eigentümerin Marion Weike erinnert sich an so manche Diskussion mit den Denkmalschützern.