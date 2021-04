Berufswahl: Interessen berücksichtigen und gleiche Chancen bieten

Werther -

Die junge Frau, die bei der Reparatur von Oldtimern geradezu aufblüht und das deshalb auch beruflich machen möchte. Ihre Freundin, die eine Ausbildung in der Tischlerei beginnen wird. Ihr Mitschüler, der sich künftig am liebsten hinterm Tresen der Arztpraxis sähe – na und? Auch die Stadt Werther will berufliche Wünsche berücksichtigen und fördern – und zwar frei von Geschlechter-Klischees.