Bei einem Ehepaar in Melle, beide über 80 Jahre alt, klingelte am Mittwoch das Telefon. Wie die Polizei berichtet, gab sich der Anrufer als Mitarbeiter eines Internetversandhändlers aus und berichtete, dass auf das Konto der Senioren fälschlicherweise 4900 Euro überwiesen worden seien. Um den „Fehler im Unternehmen möglichst schnell ausgleichen zu können“, wurde um Rückbuchung gebeten. Das Ehepaar veranlasste eine Online-Sofortüberweisung, in dem Glauben, dass die Fehlbuchung auf ihrem Konto nur noch nicht sichtbar sei. Als den Senioren der Betrug auffiel und sie Anzeige erstatteten, konnte die Bank die Überweisung nicht mehr rückgängig machen. Die begünstigte Bank konnte das betrügerisch verwendete Konto nicht einfrieren, der Betrag war bereits in bar abgeholt worden.

Die Polizei appelliert: Man sollte sich keinesfalls am Telefon zur Übergabe von Bargeld, Wertgegenständen oder Überweisungen überreden lassen. Die Angerufenen sollten lieber einmal mehr den Kontakt zu Verwandten oder Bekannten suchen sowie im Zweifel auch die Polizei informieren.