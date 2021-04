Existenzgründerin trotzt Corona

Sie wurde einfach verschoben. Als die Einzelhändler ihre Tore nach dem ersten Lockdown am 20. April 2020 wieder aufschlossen, startete Natalie Heienbrock eben mit dreiwöchiger Verspätung und viel Mut zur Improvisation. Denn wie ermöglicht man das so wichtige Stöbern zwischen schönen Dingen, wie die junge Babenhausenerin sie anbietet, wenn der Kundschaft in der Pandemie die rechte Lust – und später im Jahr dann auch wieder die Gelegenheit – fehlt, gemütlich durch Läden zu schlendern? Auch wenn „Teezeit & Ambiente“ aktuell nur stundenweise geöffnet ist: Im Internet gibt es keinen Ladenschluss.