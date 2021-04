Kreativ werden in der Krise

Werther -

Von Johannes Gerhards

»Wir leben in einer kleinen Stadt und wissen doch wenig davon, was Corona für Euch als Kinder und Jugendliche bedeutet«, so steht es in einem Flugblatt, das derzeit in Werther verteilt wird. Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Ausschuss für Kultur, Soziales, Generationen, Schule und Sport Anfang März einstimmig beschlossen, den künstlerischen Wettbewerb »Corona – Wir und Ich« ins Leben zu rufen, um Antworten auf die Frage zu erhalten, wie sich die Pandemie auf das Leben der Mädchen und Jungen auswirkt.