Ein Privatmann, der aus Werther stammt und im Moment noch nicht öffentlich in Erscheinung treten will, hat das Objekt von der Firma Actosoft übernommen. Das vor mehr als 20 Jahren in Werther gegründete Software-Unternehmen hatte seine Pläne, sich an dieser Stelle stilvoll zu vergrößern, ad acta gelegt. Seinen Sitz hat es inzwischen nach Halle-Künsebeck an die B68 verlegt. Gleichzeitig wurde ein neuer Käufer für das Anwesen gesucht, das seit 40 Jahren nicht mehr genutzt wird und auch entsprechend herunter gekommen aussieht.