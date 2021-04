Essen gehen auf Rädern

Essen gehen – da war doch mal was. Der Genuss frisch zubereiteter und wohl temperierter Speisen anstelle von abgekühlten Pizzen mit verrutschtem Belag vom gestressten Lieferservice gehört mittlerweile fast zum Luxusleben. Dank der pfiffigen Idee einiger Gastronomen ist es aber wieder möglich. „Wir haben das Prinzip der Bewirtung im Wohnmobil zufällig am Bielefelder Restaurant ‚Habichtshöhe‘ kennen gelernt“, verrät Ursula Thielen, die seit Jahren eng mit Dorota Wiete befreundet ist. Diese ließ sich überzeugen, das Prinzip auch in ihrer Theenhausener Traditionsgaststätte Wietes Wirtshaus auszuprobieren. „Ich bin froh, dass ich das gemacht habe“, sagt Dorota Wiete und berichtet von zahlreichen positiven Rückmeldungen ihrer Stammgäste.