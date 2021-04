An den bisherigen Verhandlungstagen vorm Bielefelder Landgericht hatten sich alle drei Beschuldigten zum Tathergang geäußert. »Ich habe das Gefühl, dass auch die beiden anderen verurteilt werden sollen«, begründete der Harsewinkeler seinen Gesinnungswandel und das Abweichen von der bisherigen Prozessstrategie. Bei der polizeilichen Vernehmung im Anschluss an seine Festnahme habe der involvierte Beamte massiven Druck ausgeübt. Schließlich sei er bereit gewesen, alles auszusagen, nur um Ruhe zu haben, bekannte der Angeklagte. Auch die Namen der beiden Mitangeklagten habe ihm der Kriminalbeamte in den Mund gelegt.