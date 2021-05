Fließgewässer in bedenklichem Zustand

Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus erläutert den Ausschussmitgliedern Entwicklung und Resultate des bereits 2016 in Auftrag gegebenen Untersuchungsprogramms. Ziel war seinerzeit, den Anteil der Stadt Werther an der Gewässerverschmutzung und deren Ursachen zu ermitteln. Feste offizielle Messstellen befinden sich nur außerhalb der Stadtgrenzen – da, wo Warmenau und Schwarzbach in übergeordnete Gewässer münden. Neben der Bestimmung von Kleinlebewesen (Makrozoobenthos), dem Gehalt an Wasserpflanzen (Makrophyten) und Aufwuchsalgen (Phytobenthos) wurde auch die Fischfauna untersucht. Weiterhin galt ein besonderes Augenmerk der chemischen Zusammensetzung der Fließgewässer. Aufgrund ungünstiger Witterungseinflüsse wie der andauernden Trockenheit in den vergangenen Sommern konnten andere Messungen und eine Gesamtbegehung nicht stattfinden.