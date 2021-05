Diesem Vorhaben stimmte der Bauausschuss jetzt einstimmig zu. Die kleine Brücke über einen Bachlauf gehört zu der Wegeverbindung zwischen Ulmenweg und Ahornweg/Osningstraße. Der Austausch der Brücke erfolgt im kommenden Herbst.

Im vergangenen Haushaltsjahr wurde die Instandsetzung der historischen Gewölbe- und Bogenbrücke am Haus Werther beschlossen; diese Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen worden, kleinere Restarbeiten folgen witterungsbedingt noch in den kommenden Wochen. Bauwerksprüfungen gibt es dieses Jahr in Werther unter anderem an der Kleinbahnbrücke.