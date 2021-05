Bis Mitte Dezember konnten auch die Eltern in Werther für ihre Kinder den Betreuungsbedarf für das kommende Kindergartenjahr anmelden, das wie üblich am 1. August beginnt. Zum zweiten Mal liefen die Anmeldungen auch in Werther, Steinhagen und Borgholzhausen über das kreisweite Online-Portal „Kivan“: Eltern wählen dort über PC, Tablet oder Smartphone bis zu drei Wunscheinrichtungen für ihr Kind aus und sortieren sie nach Priorität. In den Kitas wird anschließend geprüft, ob der gewünschte Platz zur Verfügung steht.