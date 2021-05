Udo und Iris Heidemann aus Werther übernehmen die Arzt-Villa Steinborn hinter der ehemaligen Post und errichtet in unmittelbarer Nachbarschaft ein Mehrfamilien-Haus, das den Titel „Steinborn-Domizil“ bekommen soll. Dieser Name erinnert an den Mediziner Dr. Steinborn, der sich 1933/34 im rückwärtigen Teil der Ravensberger Straße ein Wohnhaus mit vielen Halbebenen errichten ließ, in dem auch seine Praxis untergebracht war. Der jüdische Architekt Leopold Fischer, Protagonist des „Neuen Bauens“, ging damals architektonisch ganz neue Wege: Klare Formensprache, keinerlei schmückenden Elemente – ein Stil, der damals bald „undeutsch“ galt. Vieles erinnert an den Bauhaus-Stil des Walter Gropius, zu dem Fischer und sein Lehrer Loos aber eher in Konkurrenz standen.