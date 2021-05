Denn dahinter verbirgt sich eine Kreation aus „Dannis Fadenfieber“-Kollektion – ein Kilometer Garn, das sanft in den klassischen Tortenfarben von schwarz und braun über weiß zu rot übergeht. Das wärmt am Ende zwar nicht den Magen, aber vielleicht als Tuch die Schultern. Der ​36-Jährige bietet nämlich nicht nur klassische Knäuel von Baumwolle bis Merino an, sondern vor allem selbst gewickelte so genannte Bobbel. Das sind Riesenknäuel aus einem Baumwoll-Polyester-Gemisch, in denen drei, vier oder auch fünf Einzelfäden nicht verzwirnt sind, sondern nur gefacht nebeneinander laufen. Das ermöglicht Farbverläufe ganz nach Lust und Laune. Oder nach Vorstellung des Kunden – es steht schließlich nicht jeder auf Schwarzwälder Kirsch.