Wer damit in Berührung kommt, spürt ein starkes Jucken oder Brennen, gelegentlich auch stärkere Reaktionen. Die Stadt Werther ist auf das Entfernen der Nester gut vorbereitet: „Wir haben Mitarbeiter des Bauhofs schulen lassen, Spezialkleidung und -geräte angeschafft“, erklärt Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus. Sie betont aber auch: „In diesem Jahr mit dem kalten April und vielen Frostnächten gab es in Werther noch keine Sichtungen von Raupen oder Nestern, zumindest wurden uns keine gemeldet.“ 2019 und 2020 gab es Meldungen über das gesamte Stadtgebiet verteilt, sowohl von Nestern an Rändern von Waldflächen als auch an Einzelbäumen. „Einen ‚Schwerpunkt‘ gab es aber nicht.