Am Sonntag, 16. Mai, ist „Internationaler Museumstag“, der in diesem Jahr unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ vor allem digital begangen wird. Um die derzeit geschlossene Ausstellung im Museum Peter August Böckstiegel trotzdem zeigen zu können, wird um 15 Uhr eine Live-Führung durch „Familienbande. Conrad Felixmüller – In Arrode“ mit dem künstlerischen Leiter David Riedel stattfinden.

Die Teilnahme ist kostenfrei über den Instagram-Kanal „@museumboeckstiegel“ des Museums zu sehen und wird im Anschluss als Aufzeichnung verfügbar bleiben. „Leider gibt es noch keine zeitliche Perspektive für die Wiederöffnung des Museums“, bedauert Riedel. „Die Felixmüller-Ausstellung läuft bis zum 27. Juni. Ab dem 11. Juli wird die Ausstellung ‚Peter August Böckstiegel. Das frühe Werk. 1910-1913‘ zu sehen sein.“