Das bedeutet: Was eines Tages konkret aus den Schlagworten Verkehrsberuhigung am Alten Markt, Einbahnstraßenregelung für einen Teil der Ravensberger Straße, Fahrradstraßen und Begegnungsflächen für Autofahrer, Radler und Fußgänger wird, gilt es auszuloten. Und womöglich auszuprobieren, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Denn gerade die Anwohner und andere Betroffene solch weitreichender Maßnahmen, wie sie aktuell im Raum stehen, sind durchaus in Sorge. Beispiel Alter Markt: Reißt der Kundenstrom ab, wenn er umgelenkt wird? „Wir sind nicht Bielefeld“, sagt Jan-Philipp Paul. Sein Fleischerei-Fachgeschäft an der Rosenstraße hat aber sehr wohl Kunden von dort, und auch andere seien auf das Auto angewiesen, um in die Innenstadt zu kommen.