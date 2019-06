Die Sechstklässler aus den Kreisen Herford, Minden-Lübbecke und aus Bielefeld treffen sich dabei im Frühsommer stets für zweieinhalb Tage von Donnerstag bis Samstag im Jugendhof Vlotho. Grund genug, ein kleines Jubiläum zu begehen, war die Präsentation der Ergebnisse der 15. Schülerakademie SAM-OWL für die Jahrgangsstufe 6.

Besonders begabte Kinder mögen keine Langeweile – das konnte man in vielen Gesprächen immer wieder heraushören. Denn das unterscheidet eine Schülerakademie vom trockenen Mathematikalltag, dass sie der Kreativität und Neugierde der Kinder ungebremsten Lauf lässt.

Knifflige Zahlenzaubereien

Ob es um die Auflösung kniffliger Zahlenzaubereien oder die lückenlose Parkettierung einer Fläche mit exakt ineinandergreifenden Figuren geht, ob Zahlen aus einem begrenzten Universum nach ungewohnten Regeln zur Verschlüsselung geheimer Botschaften genutzt werden oder die schon Platon bekannten fünf regelmäßigsten, eckigen Körper gebastelt und untersucht werden – hier war für jeden der 42 Teilnehmer ein Projekt dabei, dem er sich an zwei Tagen intensiv widmen konnte.

Intensiv war auch die Betreuung der Schülerinnen und Schüler in den vier Arbeitsgruppen durch ein Betreuerteam, dem fünf Lehrkräfte vom Ravensberger Gymnasium Herford, vom Weser-Gymnasium Vlotho und vom Immanuel-Kant-Gymnasium Bad Oeynhausen sowie fünf Lehramtsanwärter/innen des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Minden angehörten. Und so legten sich alle Teilnehmer am letzten Tag der Akademie noch einmal voll ins Zeug, um ihren Eltern die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem komprimierten 15-Minuten-Vortrag nahezubringen. Dabei war in vielen Fällen auch Mitmachen und Mitdenken angesagt. Nach vier Runden mit insgesamt 12 Vorträgen hatten schließlich alle Teilnehmer in alle Themen Einblick erhalten.

Maßnahme der Begabtenförderung

Für Rainer Menze, Dezernent der Bezirksregierung Detmold, die den Schülerakademien als Veranstalter ihr gemeinsames Dach gibt, zeigt der Rückblick auf 15 Jahre Arbeit ein hohes Maß an Kontinuität. Das betrifft auf der einen Seite die Lehrerinnen und Lehrer, die diese Maßnahme der Begabtenförderung mit auf die Beine gestellt haben und die inhaltlichen Angebote von Jahr zu Jahr weiterentwickeln.

Auf der anderen Seite stehen die Sponsoren, welche die Akademie an einem zentralen Ort erst möglich machen und so dafür sorgen, dass mathematisch begabte und interessierte Kinder aus der ganzen Region in Kontakt kommen.

»Ein 15. Geburtstag, das ist auch ein Signal, dass das Geburtstagskind bald volljährig wird«, sagte Rainer Menze. Dass sie für diese Zeit ihre Unterstützung fortführen wollen, das ließen Dr. Burghard Lehmann als Vertreter der Osthushenrich-Stiftung und Torsten Brandt als Vertreter der Sparkasse Herford offen durchblicken. Die Resonanz unter den Schulen, bei denen die Schülerakademie längst eine Marke ist, lasse auf noch viele neu zu entdeckende Talente hoffen. Dafür, dass dies so bleibt, stehen die Referendarinnen und Referendare, die durch ihre Teilnahme an der Akademie ihre Ausbildung in einem wichtigen Punkt abrunden: der Förderung besonders begabter Kinder.

Begeisterter Schulleiter

Erstmalig bei der Präsentation dabei und auf Anhieb begeistert zeigte sich Schulleiter Guido Höltke vom Weser-Gymnasium, das nicht nur mit seinen Fachlehrern, sondern auch mit der Kanu-AG unter Leitung von Karsten Hauptfleisch die Schülerakademie unterstützt.

Mit der von seinem Vorgänger Jörg Twele übernommenen Krawatte, die eine farbenfrohe Parkettierung zeigt, demonstrierte Guido Höltke, dass er als nunmehr dritter Schulleiter nach Dr. Helmut Heinze und Jörg Twele die Tradition der mathematischen Schülerakademie in Vlotho fortsetzen will, deren Organisation seit 2006 in den Händen von Dr. Volker Schubert liegt.

Als Schülerin aus der 6a vom WGV konnte in diesem Jahr Maria Krempa von der Akademie profitieren; Lokalmatador unter den Jungen war Pascal Gerlach aus der Klasse 6c.