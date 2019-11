Am Sender kam es zu den sexuellen Handlungen. Foto: Winde

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Das Herforder Schöffengericht hat am Freitag zwei Männer (30, 32) aus Löhne zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie am 22. Oktober 2017 ein damals erst 15 Jahre altes Mädchen am Sender auf der Rückbank eines Autos vergewaltigt haben.