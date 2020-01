Bereits am Morgen nach dem Überfall hatte der Penny-Markt an der Elsestraße wieder geöffnet. Foto: Daniel Salmon

Kirchlengern (WB/sal). Die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung nach dem flüchtigen Mann, der den Penny-Markt in Kirchlengern (Kreis Herford) überfallen hatte. Sein geschnappter Komplize (36) sitzt bereits in U-Haft.

Kripobeamte hatten den dringend tatverdächtigen 36-Jährigen noch am Mittwochnachmittag vor dem Landgericht Bielefeld einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte einem Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld und schickte ihn vorerst hinter Gitter.

Wie berichtet, soll das kriminelle Duo am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr in den Discounter an der Elsestraße gestürmt und Kunden sowie Marktmitarbeiter mit einer Axt und einem Baseballschläger bedroht haben. Allerdings hatte die Überfallopfer einen Notruf absetzen können . Es folgte ein längerer Polizeieinsatz, bei dem auch ein Sondereinsatzkommando und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Zeitweise war eine Geiselnahme befürchtet worden. Bis in die Nacht hinein war ein großer Bereich rund um den Discounter mit Straßensperren abgeriegelt worden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten konnten einen Verdächtigen auf der Flucht festnehmen: Er hatte sich in unmittelbarer Nähe des Penny-Marktes versteckt gehalten. Der zweite Täter entkam unerkannt – wie ihm das gelingen konnte, ist bislang unklar. Laut bisheriger Zeugenaussagen soll dieser Mann von kräftiger Statur und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war bei der Tat maskiert und dunkel gekleidet.

Die Polizei prüft derzeit, ob der Überfall in Kirchlengern mit einer Serie von weiteren Taten im Nachbarkreis Minden-Lübbecke zusammenhängen könnte .

Weiterhin sind für die polizeilichen Ermittlungen Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat wichtig. Die Beamten suchen daher Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, die sich am Dienstag gegen 21 Uhr vom Supermarkt entfernt haben oder sonst wie auffällig waren. Hinweise gehen an die Kripo unter 05221/8880.