Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Zwei weitere Todesfälle in Bielefeld - SPD-Kritik an vorgezogenen Weihnachtsferien - Aktuelle Inzidenzwerte für OWL - Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf Höchststand