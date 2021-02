Orthopädieschuhtechniker zieht von Westerenger in ehemaliges Restaurant in Lenzinghausen

SPENGE (WB) -

Das gelbe Eckhaus an der Bielefelder Straße in Lenzinghausen ist vielen als Restaurant „Helena“ in Erinnerung. Nach der Schließung ist nun wieder Leben in dem Gebäude. Orthopädieschuhtechniker Chrisovalantis Tsotsis ist mit seinem Betrieb Orthopelma von Wes­terenger dorthin gezogen.