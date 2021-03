Bünde (WB) -

Was ist mit der Postbank-Filiale an der Bünder Bismarckstraße los? „Seit sechs Wochen versuche ich meine Kundenberater zu erreichen, aber ich bekomme immer widersprüchliche Aussagen-Schließt der Standort etwa?“, fragt ein Bürger, der sich in seiner Verzweiflung nun an das WESTFALEN-BLATT gewandt hat.