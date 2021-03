Kleinwagen verkeilt sich unter 3,5-Tonner

Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, auf der Werfer Straße in Bünde: Der Fahrer (63) eines Citroën-Kleinlasters ist mit seinem Fahrzeug in Richtung Ahle unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Lenastraße bremst der Meller seinen Wagen ab, weil ein anderer Brummi-Fahrer in die kleine Nebenstraße einbiegen will.