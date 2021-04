XXL-Wasserrutsche wird zu Bobbahn

„Ich bin halt ein spontaner Typ und stehe auf Action. Ich dachte, mit dem Teil kann ich sicher was anfangen“, sagt der zweifache Familienvater und lacht. Eher zufällig hatte er vor knapp zwei Monaten davon erfahren, dass die Gemeinde Kirchlengern die Wasserrutsche für umsonst an „Selbstabholer“ abgibt. Er fackelte nicht lange, bekundete sofort Interesse an dem ungewöhnlichen Objekt.