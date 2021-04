Polizei beendet nicht genehmigte Tauffeier

Freikirchliche Gemeinde hatte Veranstaltung an der Werre in Löhne nicht angemeldet – Stadt prüft mögliche Corona-Verstöße

Löhne/Hüllhorst/Kirchlengern (WB) -

Von Malte Samtenschnieder, Daniel Salmon

Mit einem nicht angemeldeten Taufgottesdienst an der Werre Löhne (Kreis Herford) haben sich am Sonntagmorgen die Polizei und das städtische Ordnungsamt beschäftigt. Passanten hatten den Einsatzkräften gegen 10.40 Uhr eine Gruppe von etwa 40 Personen gemeldet, die sich am Ufer an der Ecke Bünder Straße/Schützenstraße versammelt hatte.