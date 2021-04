Konkret hat der 35-Jährige eine Stelle kurz vor der Autobahnauffahrt Hiddenhausen im Visier. Auf dem Gelände einer Industriebrache in der Straße Am Fichtenkamp endet die Lärmschutzwand der A30 an einer steilen Böschung. Dort ist ein Wildwechsel zu erkennen, der wohl vor allem von Rehen benutzt wird. „Die kommen vom Doberg und wollen dann zum Hunnebrocker Bruch. Sie gehen dann runter bis zur Leitplanke, laufen entweder dort entlang – oder geraten auf die Fahrbahn“, sagt Meyer.