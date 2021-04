Das Unternehmen mit Sitz an der Hamerkampstraße beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter. Laut Hans-Dieter Menke seien die ersten Corona-Fälle bereits in der vergangenen Woche in der Produktionsabteilung aufgetreten. „Wir haben dann natürlich sofort das Kreisgesundheitsamt hinzugezogen“, so der Geschäftsführer. Ein Team der Behörde sei daraufhin ausgerückt und habe an der kompletten Belegschaft PCR-Testungen vorgenommen.