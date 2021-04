Der Vorwurf: Obwohl er im letzten Jahr für einige Zeit keinen Führerschein hatte, soll der Bad Oeynhausener mit seinem Privatwagen zum Dienst nach Bünde gefahren sein. Seine Erklärung: „Meine Mutter hat mich gebracht.“ Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten drei andere Polizisten den VW des Mannes Anfang Mai 2020 an mehreren Tagen auf einem öffentlichen Parkplatz direkt neben der Wache an der Wittekindsstraße stehen sehen. Kurz zuvor war dem 38-Jährigen seine Fahrerlaubnis allerdings zeitweise entzogen worden. Der Grund dafür wird in der Verhandlung nicht weiter erörtert. Mindestens zwei Taten – also insgesamt vier Fahrten von Bünde nach Bad Oeynhausen – wirft die Anklagevertreterin dem Mann daher vor.