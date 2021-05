Kurze „Gnadenfrist“ für den Reichswehr-General

Es ist 21.24 Uhr am Mittwochabend, als das Votum des Fachgremiums feststeht. Neun Ausschussmitglieder (SPD, Grüne, Linke) stimmen für eine Umwidmung der Lettow-Vorbeck-Straße, acht Lokalpolitiker (CDU, FDP, UWG, AfD) sprechen sich dagegen aus. Eigentlich wäre das Thema damit endgültig abgeschlossen gewesen. Denn der Verkehrsausschuss hat durchaus die Kompetenz, allein über Straßenbe- und umbenennungen zu beschließen. Doch aufgrund der schon seit Jahren schwelenden politischen Debatte um die Personalie Lettow-Vorbeck, der maßgeblich an der brutalen Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika (heute Namibia) beteiligt war, wird das Stadtparlament in seiner Sitzung am 18. Mai eine endgültige Entscheidung treffen.