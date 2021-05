Feuerwehrchef sagt: „Wir befüllen keine Privat-Pools“

Temperaturen knapp unter der 30 Grad-Marke und Sonnenschein sagt der Wetterbericht für diesen Sonntag voraus. Was liegt da näher, als sich im eigenen Pool im heimischen Garten eine kleine Abkühlung zu gönnen? Oftmals haben die Becken, die es für kleines Geld in den Discountern gibt, stattliche Ausmaße mit einem Fassungsvermögen von nicht selten 20 Kubikmetern. Diese mit einem normalen Gartenschlauch mit Wasser zu befüllen, dauert natürlich lange. Wenig verwunderlich also, dass so mancher Bürger auf die Idee kommt, die Feuerwehr mit ihren großen C-Rohren um Hilfe zu bitten.