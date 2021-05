Bundesweit gesuchter Lamborghini-Raser verhaftet

Am vergangenen Samstagnachmittag erhält die Polizei zunächst einen anonymen Hinweis, dass sich der Gesuchte am E-Center an der Herforder Straße aufhalten soll. Als die Streifenwagen auf dem Parkplatz anrollen, schöpft der 35-Jährige Verdacht, setzt sich in eine Mercedes-A-Klasse mit Mindener Kennzeichen und will abhauen. Die Beamten reagieren aber schnell und versperren mit ihren eigenen Wagen die Parkplatzausfahrt. Sie stellen Rani Z. zur Rede. Dieser will zunächst scheinbar seine wahre Identität verschleiern, händigt den Beamten falsche Ausweispapiere eines Bekannten aus. Doch die Polizisten lassen sich nicht beirren. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, versucht er zu flüchten, doch die Ordnungshüter können den 1,90-Meter-Mann rasch stoppen und bringen ihn zur Wache.