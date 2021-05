Tötungsdelikt: Polizei bittet um Hinweise

Bünde (WB) -

Von Daniel Salmon

Die gerichtsmedizinische Untersuchung an der Leiche des in der Nacht auf vergangenen Sonntag in Bünde getöteten Rumänen (49) ist abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bielefeld habe die Obduktion des Opfers „eine Gewalteinwirkung als Todesursache“ bestätigt.