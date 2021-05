Unterdessen hat Kreisgesundheitsdezernent Norbert Burmann gemeinsam mit Fregattenkapitän Willi Morschhäuser vier Soldaten verabschiedet, die das Impfzentrum in Enger unterstützt haben und nun den Kreis Herford verlassen werden. Damit sind im Kontaktpersonen-Management sowie als personelle Unterstützung im Impfzentrum nun noch 21 Soldaten und Soldatinnen aktiv. Zwischenzeitlich halfen sie auch bei den Schnelltestungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Einsatz zunächst bis Ende Juni geplant

Im Gesundheitsamt sind es Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 aus dem westfälischen Ahlen. Im Impfzentrum sind Einsatzkräfte des Panzerpionierbataillons 130 aus Minden aktiv. Der Einsatz ist – geregelt über sogenannte Hilfeleistungsanträge – zunächst bis Ende Juni geplant. „Die Zusammenarbeit der Bundeswehr war von Anfang an besonders wertvoll und hat uns geholfen, die Pandemielage sicher und gezielt zu bewältigen. Gerade der reibungslose Ablauf im Impfzentrum ist der tatkräftigen Unterstützung der Bundeswehr zu verdanken. Ich denke da beispielsweise an den Start des Impfzentrums im Februar dieses Jahres. Wegen der starken Schneefälle und der enormen Kälte haben wir gemeinsam Transportmöglichkeiten für Impflinge organisiert. Das klappte reibungslos und wird ein Einsatz sein, der noch lange in Erinnerung bleibt“, sagt Norbert Burmann und ergänzt: „Es ist das erste Mal, dass der Kreis Herford zivil-militärisch mit der Bundeswehr zusammenarbeitet. Sie hat uns unterstützt, weil wir ihre Hilfe dringend benötigt haben. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“

Gute Zusammenarbeit mit dem Kreis gelobt

Fregattenkapitän Willi Morschhäuser, Leiter des Kreisverbindungskommandos Herford, bedankte sich ebenfalls für den Einsatz der Soldaten und lobte auch den Kreis Herford für die gute Zusammenarbeit: „Der Einsatz bei der Unterstützung im Impfzentrum des Kreises Herford ist gelebte zivil-militärische Zusammenarbeit und zeigt, wie Kreisverwaltung und Bundeswehr gemeinsam Herausforderungen gemeistert haben, um die Impfkampagne erfolgreich umzusetzen. Ein Beleg des Erfolgs ist dabei die hohe Anzahl bereits geimpfter Menschen im Kreisgebiet. Das motiviert und ist ein Ansporn für den weiteren Einsatz im Impfzentrum.“