Freibäder öffnen in der nächsten Woche

Herford -

Von Stephan Rechlin

Die Freibäder in Herford, Hiddenhausen und Spenge werden in der kommenden Woche geöffnet. Am Freitag stimmt Markus Diering, Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken Herford, eine möglichst plausible Interpretation der jüngsten Corona-Schutzverordnung mit Vertretern des Kreisgesundheitsamtes und der Ordnungsämter ab.