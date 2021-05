Vorsitzender Olaf Simon: „Die Situation im Freibad und auf dem Sportplatz, aber auch der noch nicht planbare Einsatz der über 120 Helferinnen und Helfer lassen eine Durchführung leider noch nicht zu.“

Zum Exter-Triathlon gehöre neben dem Wettkampf für mehr als 500 Sportler auch immer das reichhaltige kulinarische Angebot und die damit verbundene Geselligkeit auf dem Sportplatz in Exter. All dies könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht sicher geplant und gewährleistet werden. Die Vorbereitungen für die Groß-Veranstaltung müssten jedoch schon auf Hochtouren laufen. Deshalb habe sich das Organisations-Team des Exter-Triathlons schweren Herzens für eine erneute Absage der Veranstaltung ausgesprochen und hofft, dann in 2022 endlich den 32. ALPLA-Triathlon Exter durchführen zu können.

Um den Sportlerinnen und Sportlern einen Anreiz für eine sportliche Betätigung anzubieten, plant das Organisations-Team am ursprünglichen Triathlon-Termin, dem 21. August, eine deutlich kleinere sportliche Alternativ-Veranstaltung. Simon: „In Kürze werden hierzu nähere Informationen veröffentlicht. Den Termin sollten sich alle Interessierten jedoch schon einmal vormerken.“