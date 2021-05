Verletzte Jägerin: Polizei sucht Zeugen

Kreisjägerschaft verurteilt feigen Angriff – ähnlicher Vorfall in NRW am selben Tag

Bünde -

Von Daniel Salmon

Im Fall der am vergangenen Freitag in Bünde attackierten Jägerin (37) ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach dem bislang unbekannten Angreifer. „Wir ermitteln in der Sache in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Uwe Maser. Kritik an der Attacke gibt es derweil von der Kreisjägerschaft.