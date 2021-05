„Eine Reform der Schule muss her“

Der alte Begriff der Menschenbildung müsse wieder neu mit Leben gefüllt werden. Es ist noch nicht so lange her, dass die 25-jährige Engeranerin selbst in Herford ihr Abitur ablegte, und auch zwei ihrer Geschwister gehen noch zur Schule. „Ich merke, dass es den Jugendlichen an Energie und Lebensfreude fehlt. Sie bewegen sich nur zwischen Netflix und Spielekonsole“, sagt sie. „Es gibt Studien, nach denen die Mehrzahl der Schüler sagen, dass sie die Schule hassen“, berichtet sie. „Dabei ist Bildung ein Privileg!“ Was läuft falsch, wenn so viele Jugendliche ungern lernen und sich ins Internet zurückziehen, statt sich analog zu treffen und für ihre Ziele zu engagieren, fragt Jenni Lalk.