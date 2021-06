MKK bieten mobile Test-Teams an

Kreis Herford -

Mit mobilen Schnelltest-Teams bieten die Mühlenkreiskliniken (MKK) künftig kostenlose Testmöglichkeiten vor Ort an. Da so der Umweg über ein Testzentrum entfällt, wird den Menschen in der Region beispielsweise der Besuch von Kinos, Konzerten und Restaurants wesentlich erleichtert.