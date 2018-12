Von Hilko Raske

Bünde (WB). Das ist ein stolze Zahl: 499 Personen haben sich am Blutspende-Marathon beteiligt, den der DRK-Ortsverein Bünde in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst OWL veranstaltet hat. Aus Sicht der Organisatoren besonders erfreulich: 114 Erstspender konnten begrüßt werden.

Junge Menschen für die Blutspende zu begeistern, ist nicht unbedingt leicht. Das merkt auch das Deutsche Rote Kreuz – und hatte nicht zuletzt deshalb in Bünde einen »Blutspende-Vereinsmarathon« ins Leben gerufen. Unter dem Motto »Verein(t) für die Blutspende« suchte der DRK-Ortsverein Bünde schon zu Jahresbeginn das Gespräch mit Marcel Ta, Vorsitzender des Stadtsportverbandes (SSV). Die dahinter steckende Idee: Alle Blutspender des »Vereinsmarathons« sollten die Möglichkeit haben, für einen der 47 im SSV zusammengeschlossenen Sportvereine zu voten. Erstspender konnten dabei zwei Stimmen abgeben, Mehrfachspender nur eine. Die ersten drei Vereine mit den meisten Stimmen sollten dann Preise in Form von Geldprämien erhalten: 600, 400 und 250 Euro. Als Sponsoren konnten die EWB, die AOK Nordwest sowie die Sparkasse Herford gewonnen werden.

47 Sportvereine angeschrieben

Man habe sich bewusst an Sportvereine und Sportler gewandt, sagte Stephan Kottmann vom DRK-Blutspendedienst OWL. »Die sind gesund und die sind fit.« Alle 47 im SSV zusammengeschlossenen Vereine hätten sich an der Aktion beteiligt – und das sei auch gut so gewesen. »Wir sind dringend auf Neuspender angewiesen«, so Kottmann. Die »alten Hasen«, die vier bis fünf Mal im Jahr zur Blutspende gingen, würden immer weniger. »Und für jeden von ihnen brauchen wir etwa fünf Neuspender, um das auszugleichen.«

Am 14. Juni – passenderweise der Weltblutspendetag – startete der DRK-Ortsverein in Dünne mit dem ersten von insgesamt sieben Spendeterminen. Am 6. Dezember, dem Nikolaustag, endete die Aktion. Am vergangenen Freitagabend nun wurden die Siegervereine ausgezeichnet.

VfL Holsen bekommt die meisten Punkte

Fast alle Vereine hätten Stimmen von den Blutspendern erhalten, informierte Frank Mäsker, Leiter des DRK Bünde. »Doch die ersten drei haben sich von den anderen deutlich abgesetzt und lieferten sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen.« Auf den dritten Platz sei der BTW gekommen. Er erreichte 54 Punkte. Der Verein kann sich über eine Prämie von 250 Euro freuen. Platz 2 sicherte sich der CVJM Dünne, der beispielsweise Sportgruppen im Bereich Volleyball und Badminton anbietet. Er bekam 55 Punkte. Die Siegerprämie beträgt 400 Euro. Mit 56 Punkten holte sich der VfL Holsen Platz 1. Außerdem erhielt der VfL die meisten Stimmen von Erstspendern. Somit gab es nicht nur die Siegprämie in Höhe von 600 Euro, sondern auch einen Extrapreis, den Bürgermeister Wolfgang Koch spendete: einen Getränkegutschein in Wert von 100 Euro.

Gelungene Premiere

Aus Sicht des Roten Kreuzes sei der Blutspende-Marathon außerordentlich erfolgreich verlaufen, betonte auch Kreisrotkreuzleiter Sven Kampeter. »Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man mit dieser Spende wirklich Leben rettet. Und das haben 499 Spender in Bünde getan.« Nach dem gelungenen Verlauf der Premiere sei eine ähnliche Aktion im nächsten Jahr denkbar.